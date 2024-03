'Pedido Irlandês': conheça o elenco do filme com Lindsay Lohan na Netflix

"Pedido Irlandês" estreou no último dia 15 na Netflix e permanece como o filme mais assistido da plataforma. O longa traz de volta Lindsay Lohan, ex-estrela teen dos anos 2000, como protagonista de uma comédia romântica, gênero que a consagrou.

O elenco do filme ainda conta com Ed Speleers, Elizabeth Tan, Alexander Vlahos e Jane Seymour. Enquanto alguns já são conhecidos do público, outros ainda não tiveram grandes destaques na carreira.

Conheça o elenco de "Pedido Irlandês"

LINDSAY LOHAN