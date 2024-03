Gisele Bündchen responde às acusações de ter traído o ex e confirma namoro

A modelo brasileira aproveitou para abrir o coração sobre as críticas de ser a responsável pelo fim do casamento. "Isso é algo que acontece com muitas mulheres que são culpadas quando têm coragem de abandonar um relacionamento que não está saudável e são rotuladas como infiéis", avaliou.

É claro que para mim isso é um pouco amplificado. Mas ninguém sabe realmente o que acontece entre duas pessoas, apenas elas que estão no relacionamento.

Gisele Bundchen

Sobre o atual namoro com o treinador de jiu-jitsu Joaquim Valente, a modelo explicou a sensação de se relacionar com alguém que tinha amizade antes. "Esta é a primeira vez que saio com alguém que era meu amigo. É muito diferente. É muito honesto e muito transparente", contou.

Gisele Bundchen e Tom Brady deram entrada no divórcio em outubro de 2022. Os dois se conheceram em 2006, graças a um encontro às cegas marcado por amigos em comum. Eles são pais de Benjamim, 13, e Vivian, 10.