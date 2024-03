Renato Aragão consegue liminar que determina retirada de publicações falsas

A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a página Famalizou retire do ar publicações falsas sobre o humorista Renato Aragão e a filha, Lívian, no Instagram.

O que aconteceu

Desembargador Muril Kieling concedeu liminar que determina a retirada imediata dos conteúdos. Em caso de descumprimento, a multa diária é de R$ 2,5 mil. A informação foi publicada primeiro pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem de Splash.