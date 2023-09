Demissão na Globo e caso de polícia: Relembre separação de Victor e Leo

Violência doméstica. Em 24 de fevereiro de 2017, Poliana Bagatini denunciou Victor Chaves por agressão. Na ocasião, a mulher estava grávida de um filho do cantor. Ela contou ter sido agredida por motivos fúteis no prédio em que eles moravam e que teria sido impedida de sair do local após o ocorrido.

Condenação. Em novembro de 2019, o TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) condenou Victor Chaves por vias de fato pela contravenção contra Poliana. A Justiça fixou pena de 18 dias de prisão em regime aberto. O cantor, que sempre negou as acusações, recorreu da decisão proferida em primeira instância. O caso foi encaminhado ao Ministério Público de Minas e passou a correr em segredo de Justiça.

Demissão da Globo. Na época em que foi acusado de agredir a esposa, Victor, ao lado de Leo, era jurado do programa The Voice Kids. Em meio a repercussão da denúncia, a Globo decidiu afastar o cantor do programa e disse que a decisão havia sido tomada por ambas as partes, mas foi desmentida pelo próprio Victor. Na edição seguinte do reality musical, a dupla foi substituída por outros jurados.

Outra condenação. Em janeiro de 2023, o TJ-MG condenou Victor e a empresa Vida Boa Show e Eventos a indenizar um ambulante, em R$ 21 mil, xingado pelo cantor em um show da dupla Victor e Leo em maio de 2012, em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Desgaste nos bastidores. Em entrevista a Leo Dias, Leo Chaves atribuiu o fim da dupla a um desgaste na relação dos irmãos. Ele disse que o fato de Victor ter sido denunciado por violência doméstica não foi o fator decisivo para que eles anunciassem a separação.