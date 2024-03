Ao som de Anitta, Marina Sena rebola e sensualiza com look sem calcinha

Marina Sena, 27, compartilhou o look da noite com alguns registros ousados.

O que aconteceu

A cantora publicou em suas redes sociais um vídeo enquanto dançava ao som de "Bota Niña", música da amiga Anitta e BadGyal. A mineira sensualizou e rebolou para a câmera enquanto usava um mini vestido verde sem calcinha.

Em outros cliques compartilhados em seus stories nesta quinta-feira (21), ela posou com a peça única curtíssima com uma fenda no quadril, que não permitia o uso de peças íntimas. Marina completou o visual com botas de cano alto de salto e o cabelo com cachos. A cantora de "Ai que delícia o verão" também publicou fotos acompanhada da dupla de rap Tasha & Tracie e do rapper BK.