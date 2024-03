Jake Gyllenhaal teve infecção bacteriana após ferimentos ao gravar filme

A produção é um remake de "Matador de Aluguel" de 1989, estrelado na época por Patrick Swayze. O longa de ação de 2024 segue o tom do filme original, com direito a muitas cenas de luta e acrobacias.

Segundo Gyllenhaal, além do corte profundo na mão, o elenco lidou com muitos arranhões e hematomas devido às cenas violentas. Com tantos ferimentos abertos, o ator não sabe ao certo de onde veio a infecção bacteriana.

Bactérias que entram em contato com feridas podem resultar em erupções na pele e inchaços, podendo ser fatal se não tratado. Jake recorda que a infecção causou um inchaço em todo seu braço. "Acabou sendo estafilococo. Felizmente, eu estava realmente tentando cuidar de tudo o que fazíamos e do meu corpo enquanto fazíamos isso. Não sofri nenhuma lesão grave", completa.