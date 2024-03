Gisele Bündchen diz estar se colocando em primeiro lugar, até dos filhos

Para o jornal americano, ela contou sempre iniciar o dia "por volta das 5h da manhã, beber água morna com um pouco de limão e sal celta, alongar-se por 15 minutos e meditar por mais 15, caminhar e depois alimentar seu cachorro".

Com os filhos vivendo em duas casas diferentes, Gisele avalia que apesar de ter dias mais fáceis e outros mais difíceis, 'eles aprendem de dois mundos diferentes'.