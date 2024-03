'Família É Tudo': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 18 a 23/03

Andrômeda e Chicão brigam, mas se encantam um pelo outro. Vênus fica intrigada com a frieza de Catarina ao falar de Frida. Hans conhece Lupita. Chicão exige que Andrômeda se desculpe com ele. Os netos de Frida conhecem a Galeria Mancini, onde irão trabalhar. Tom convida Vênus para uma viagem. Electra pensa em procurar Jéssica. Hans avisa aos primos que pretende ajudá-los e apresenta Lupita a eles. Tom se surpreende com a mudança de Paulina com os filhos para a casa de seus pais. Electra confronta Jéssica.

Sexta-feira, 22 de março

Electra tenta tirar satisfações com Jéssica. Júpiter expulsa Lupita e Hans do casarão. Jéssica pede para Luca chamar a polícia para prender Electra. Brenda tenta tranquilizar Paulina. Luca impede a prisão de Electra, e Jéssica fica furiosa. Lupita se lamenta com Chantal. Jéssica tenta manipular Luca contra Electra. Vênus exige que Andrômeda e Júpiter se desculpem com Chicão e Lupita, respectivamente. Chicão e Andrômeda pensam um no outro. Guto não consegue se declarar para Lupita. Vênus e Tom viajam.

Sábado, 23 de março

Vênus e Tom passam a noite no chalé. Júpiter procura Lupita. Guto descobre que Lupita é apaixonada por Júpiter. Tom mostra vídeos de seus filhos para Vênus. Nanda incentiva Electra a esquecer Luca. Murilo avisa a Electra que Luca estará na faculdade de Medicina. Catarina entrega a Júpiter e Andrômeda cartões com o dinheiro para usarem na reforma da Galeria Mancini. Andrômeda pede para falar com Chicão. Luca defende Electra dos alunos na faculdade de Medicina.

