Ronnie Von exibe adega em mansão com mais de 2 mil vinhos

Ronnie Von, 79, abriu sua mansão, localizada no bairro do Morumbi, em São Paulo, para mostrar sua adega de vinhos com mais de 2 mil garrafas.

O que aconteceu

O apresentador, que mora em uma residência dentro de um terreno de mais de 2 000 metros quadrados no Morumbi, tem uma adega de madeira e vidro com capacidade para 4 000 garrafas, com uma sala de degustação: "Hoje, tenho pouco mais de 2 000 garrafas. O restante, eu bebi", confessou ele em entrevista à Veja

Por lá, é possível encontrar o icônico Château Petrus das safras 1993 e 1997, além do Cheval Blanc 1996, que foi dado de presente pelo amigo Gugu Liberato pouco antes da morte dele, em 2019