Claudia Raia fala sobre maternidade do caçula enquanto estrela peça

Claudia Raia, 57, contou sobre como lida com os cuidados do filhos caçula, Luca, de 1 ano e 3 meses, enquanto dá vida à Tarsila do Amaral nos palcos.

O que aconteceu

"Filho de artista é criado na coxia. Foi assim com o Enzo e a Sofia, e será com ele também", falou a atriz em entrevista para O Globo. No momento, Claudia e o esposo, Jarbas Homem de Mello, 54, vivem o casal Tarsila e Oswald de Andrade em "Tarsila, a brasileira".

Segundo a atriz, ela foi convidada em 2020 pela sobrinha-neta da artista, Tarsilinha, para levar ao tablado um lado mais pessoal da vida da pintora. "Ela achava que eu tinha a força da Tarsila", relembra a veterana do teatro.