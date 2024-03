Pedro Carvalho sobre preconceito na TV portuguesa: 'Fecharam muitas portas'

Apesar do golpe, além de ator, Pedro Carvalho é um empresário experiente, com negócios no Brasil e em Portugal. A proposta do trambiqueiro parecia tão certa que até o advogado do ator confirmou a segurança do investimento à época. "Não sabia que existia pirâmide. Tudo com contrato, tudo com coisas muito sérias. Dei para o meu advogado analisar, ele me disse que era uma empresa de investimento. Era uma coisa muito certa, muito real. Eu aproveitei as características dessa pessoa para o personagem."

Para Pedro Carvalho, trambiqueiros ou pessoas que planejam golpe são extremamente preparadas. "O '171' te seduz num ponto que você acha que jamais aquela pessoa vai aplicar um golpe".

'TV no Brasil está um passo à frente' na diversidade:

Apelidado de "galã da diversidade" por interpretar pares românticos com uma atriz trans e uma pessoa com deficiência, Pedro Carvalho diz que o Brasil está avançando em relação a Portugal quando se trata dessas questões.