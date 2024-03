Veja como está o elenco de 'Segundas Intenções' 25 anos depois da estreia

Selma Blair (Cecile Caldwell)

Selma deu vida a inocente Cecile Caldwell no filme de 1999. Após o sucesso, ela participou de 'Legalmente Loira', 'Hellboy', 'After - Depois da Verdade', 'American Crime Story', entre outras produções.

A atriz precisou pausar a carreira no final de 2018, após ser diagnosticada com esclerose múltipla. Ela, além de ter escrito uma autobiografia intitulada "Mean Baby", também usa as redes sociais para ser voz de outros pacientes com a mesma doença.

Selma Blair (Cecile Caldwell) Imagem: Reprodução



Sarah Michelle Gellar (Kathryn Merteuil)

A vilã interpretada por Sarah era manipuladora e pura maldade. A estrela foi escalada para outras grandes produções dos anos 2000, e casou com um dos maiores galãs da época, o ator Freddie Prinze Jr.