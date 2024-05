'Escrava Isaura' e outras novelas para assistir em canal gratuito da Globo

"Dancin' Days" - Protagonizada por Júlia Matos (Sônia Braga), mulher que consegue liberdade após 11 anos presa. Ela tenta se reaproximar de sua filha, Marisa (Glória Pires) e se envolve com o diplomata Cacá (Antonio Fagundes).

"Locomotivas" - A história de Cassiano Gabus Mendes gira em torno do Kiki Blanche (Eva Todor), uma ex-vedete que tem um salão de beleza, na zona sul do Rio de Janeiro, e sua família formada por sua filha legítima, Milena (Aracy Balabanian), e os de criação: Fernanda (Lucélia Santos), Paulo (João Carlos Barroso), Renata (Thaís de Andrade) e Regina (Gisela Rocha).

'Escrava Isaura', 'Dancin' Days' e 'Locomotivas' estão no Viva Fast 70 Imagem: Reprodução

O que assistir no Viva Fast 80

"Amor com Amor se Paga" - Novela que marcou com o protagonista Nonô Corrêa (Ary Fontoura), um pão-duro ao extremo que colocava cadeados na geladeira e na despensa para que os filhos, Elisa (Bia Nunes) e Tomaz (Edson Celulari), não comessem mais do que o necessário.

"Baila Comigo" - Primeira novela das oito do autor Manoel Carlos com sua primeira Helena, aqui interpretada por Lilian Lemmertz. Mulher que se culpava por ter filhos gêmeos que foram criados distantes, um sem saber da vida do outro.