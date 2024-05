Após participar de plano cruel contra Tom, Patty toma atitude inesperada

No capítulo de quinta-feira (30), da novela "Família É Tudo" (Globo), Vênus deixa o chalé sem ouvir a explicação de Tom. Patty esconde as chaves do carro de Tom.

Jéssica sugere que Hans acabe com Electra, como fez com Frida. Leda, Marieta e Júpiter são levados para a delegacia. Netuno/Léo se preocupa ao saber que Vênus brigou com Tom.

Plutão convence Enéas a treinar Nicole. Guto consola Lupita. Max tenta convencer Nicole a aceitar sua proposta e voltar com ele. Chicão revela a Guto e Furtado que está sendo chantageado por Sheila.