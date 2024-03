Galã português da Globo foi vítima de golpe: 'Fugiu com todo o dinheiro'

Intérprete de diferentes mocinhos na televisão brasileira, Pedro Carvalho fez um vilão trambiqueiro na trama de "Fuzuê", novela das sete da Globo. Em entrevista ao Otalab, programa do Canal UOL, nesta terça-feira (12), o ator português diz que parte da inspiração para o personagem vem da experiência de um golpe que levou no Brasil.

Estou aqui há 8 anos, e eu já passei por várias coisas. Uma vez, nessa questão dos negócios, investi em uma empresa que não era empresa nenhuma, a pessoa fugiu com o dinheiro e me deixou na mão, e era uma pessoa brasileira. Pedro Carvalho

Apesar do golpe, além de ator, Pedro Carvalho é um empresário experiente, com negócios no Brasil e em Portugal. A proposta do trambiqueiro parecia tão certa que até o advogado do ator confirmou a segurança do investimento à época. "Não sabia que existia pirâmide. Tudo com contrato, tudo com coisas muito sérias. Dei para o meu advogado analisar, ele me disse que era uma empresa de investimento. Era uma coisa muito certa, muito real. Eu aproveitei as características dessa pessoa para o personagem."