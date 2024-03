Guilherme Leicam rebate críticas ao aparecer diferente: 'Falta de respeito'

Guilherme Leicam, 33, deu um depoimento em vídeo rebatendo os comentários sobre sua mudança na aparência.

O que aconteceu

O ator publicou em seu perfil no Instagram um desabafo sobre os comentários que recebeu ao viralizar em um vídeo na última semana. Na filmagem, ele aparece conversando com os alunos em uma sala de aula para divulgar um curso. A aparência diferente do artista chamou atenção do público.