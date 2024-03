De biquíni, Anitta entra em 'banheira de gelo' e surpreende fãs

Anitta, 30, entrou em uma espécie de "banheira de gelo" e surpreendeu os fãs.

O que aconteceu

A cantora fez o desafio com o especialista Gary Brecka. Em vídeo, ela entrou de biquíni em uma banheira tecnológica com água a 50?°C abaixo de zero.

Orientada pelo especialista, Anitta ficou alguns segundos na água gelada. Antes de entrar, também realizou exercícios de respiração.