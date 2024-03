Dalton Vigh será Pôncio Pilatos, mas não tem religião: 'Cético, mas crente'

Teve uma preocupação na Globo, porque se tratava de mundo islâmico. Já existia a suspeita de que se tratava de um atentado terrorista. Aconteceram reuniões de cúpula para ver se teríamos a estreia da novela ou se seria a reprise de alguma coisa.

Dalton Vigh

Segundo o ator, o elenco de "O Clone" estava testando maquiagem para uma gravação quando a primeira torre do World Trade Center foi atingida. Enquanto a equipe procurava entender o que acontecia, houve a queda da segunda torre. "Todo mundo congelou."

A novela estreou em 1° de outubro, como planejado, e se tornou um dos maiores sucessos do canal. Dalton diz acreditar que o cenário internacional fez com que as pessoas tivessem mais interesse pela novela. "A curiosidade sobre o mundo islâmico ajudou a alavancar a audiência."

