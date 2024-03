Giovanna Ewbank diz que curte transar de quatro: 'Posição predileta'

Giovanna Ewbank, 37, revelou que sua posição predileta no sexo é de quatro e relatou preferir uma transa "mais careta", sem grandes inovações.

O que aconteceu

"De quatro é minha posição predileta", afirmou a apresentadora, que revelou detalhes de sua intimidade no programa Surubaum, em seu canal no YouTube.

No programa, feito ao lado de seu marido, Bruno Gagliasso, Ewbank contou que acha bonito homem com pênis grande, mas ressaltou que, se for pequeno, é preferível que seja grosso. "O longo às vezes incomoda bastante", explicou.