Scooby rebate críticas após Piovani anunciar que filho vai morar com ele

Pedro Scooby, 35, bateu boca com usuários do Instagram que o criticaram após Luana Piovani, 47, anunciar que o filho mais velho vai morar com o pai.

O que aconteceu

Scooby rebateu comentários num perfil de fofocas no Instagram. Uma usuária da rede social apoiou Luana dizendo que "ficar com o pai liberal de final de semana ou férias é maravilhoso, mas a realidade é no dia a dia", ao que o surfista respondeu: "Não se esqueça que eles já moraram comigo. E para de julgar a vida dos outros sem saber!"