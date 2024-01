Alessandra Scatena detalha namoro com Gugu aos 15 anos: 'Pediu ao meu pai'

Alessandra Scatena disse que Gugu Liberato pediu autorização ao seu pai para namorar com ela, na época em que a ex-assistente de palco tinha 15 anos, e o apresentador, 31.

O que aconteceu

Scatena e Gugu namoraram por nove meses. "Eu tinha 15 anos, ele pediu pra namorar pro meu pai. Pediu 'posso namorar com a Alessandra?'". As declarações foram em entrevista ao podcast PodC, comandado por Celso Portiolli.

Na época, Alessandra já trabalhava como assistente de palco de Gugu no SBT e recordou que, após o término, o apresentador ficou cerca de um ano sem falar com ela. "Nós ficamos um ano sem se falar, eu trabalhando com ele, ao lado dele e a gente não falava. Nem fui eu, foi ele [quem ficou sem falar]".