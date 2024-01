Milton Cunha: 'Achava que bicheiros estavam ficando para trás no Carnaval'

O carnavalesco e comentarista Milton Cunha, 61, contou no Otalab, programa do Canal UOL que começa 2024 com um episódio especial pré-CarnaUOL, como foi participar de "Vale o Escrito - A Guerra do Jogo do Bicho", série documental do Globoplay que mostra os bastidores do jogo do bicho e a relação com o Carnaval carioca.

O apresentador Otaviano Costa perguntou se ele precisou pedir permissão para falar à série e Milton revelou como foi a experiência.

"Fui no Anísio, no Guimarães, e perguntei se podia fazer", contou. "Mas onde é que eu entro nisso? Porque eu só sei de glamour, só sei a loucura, vou falar o que eu vi. Fui falando essas loucuras, mas eu não enxergava onde que encaixava no treco do crime, da luta".