Marquezine, Brunet, Jade e mais: os romances de João Guilherme

João trocou beijos com Bianca Andrade, a Boca Rosa. O affair dos dois se tornou público em maio de 2022, quando foram flagrados trocando beijos. A repercussão do assunto irritou a influenciadora: ""Sim, eu sou mãe, tenho 27 anos, dona de empresa e é por isso que quando me dá vontade de dar uns beijinhos, eu vou lá e dou", disse, no Twitter. No final daquele ano, Bianca e João teriam passado o Ano-Novo juntos em Maracaípe (PE) e dormido no mesmo quarto da mansão em que estavam hospedados.

Ele também já ficou com pelo menos mais quatro sisters do BBB, inclusive da edição que está no ar. Após o fim do relacionamento com Jade, ele ficou com Bruna Griphao no CarnaRildy beijou Viih Tube em uma balada em São Paulo, teve uma "amizade colorida" com a tiktoker Vanessa Lopes, que desistiu recentemente do reality, e trocou beijos com Yasmin Brunet no aniversário de Luísa Sonza em 2022. A própria Luísa Sonza já ficou com João e disse que o rapaz "beija bem".

João também já se envolveu com participantes de outro famoso reality show: De Férias com o Ex. Any Borges e Vitória Bellato, ex-participantes do programa, também compõem a lista de João.

Ele também parece ter uma quedinha por influenciadoras: Gkay, Duda Reis e Flavia Pavanelli já se relacionaram com o filho de Leonardo. Gkay disse que "arrastou" João para o dark room, uma sala escura para pegação, em sua Farofa. "Ficamos apenas nos beijos e nos amassos, não transamos lá dentro", contou. Ele também já ficou com Duda Reis, ex de Nego do Borel, e Flavia Pavanelli.

Mariana Rios, 17 anos mais velha que João, até publicou uma foto beijando o ator. Os dois trocaram um selinho em uma viagem para Fernando de Noronha.