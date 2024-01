Atriz de 'Triplo X' é encontrada morta aos 45 anos

Masuimi Max, atriz que estrelou o filme "Triplo X 2 - Estado de Emergência" e estampou capas de revistas como Playboy e Maxim, foi encontrada morta aos 45 anos.

O que aconteceu

De acordo com o site norte-americano TMZ, a polícia do estado de Nevada enviou oficiais à residência de Masuimi após uma ligação na manhã de ontem. Com a chegada das autoridades, a modelo já estava sem vida.

O caso está sendo investigado, mas não há suspeita imediata de crime, de acordo com o relatório da diligência.