Milton Cunha conta como foi inaugurar Carnaval argentino: 'Frio e granizo'

"Fui no Anísio, no Guimarães, e perguntei se podia fazer", contou. "Mas onde é que eu entro nisso? Porque eu só sei de glamour, só sei a loucura, vou falar o que eu vi. Fui falando essas loucuras, mas eu não enxergava onde que encaixava no treco do crime, da luta".

Milton também destacou a relação de carinho que as escolas de samba têm com os grandes nomes do jogo do bicho.

"Como o Estado não entrou nessas comunidades e as abandonou à própria sorte, eles pegaram e construíram as quadras e patrocinaram, então cresceram juntos", afirmou.

As comunidades amam esses homens porque eles nasceram e se criaram lá.

Milton Cunha

Além disso, o carnavalesco comentou como encara a nova geração que vem conduzindo o Carnaval do Rio de Janeiro e se mostrou otimista quanto à continuação da tradição das escolas de samba.