'Caí, fracassei, mas estou em pé novamente', desabafa Daniel Erthal

Daniel Erthal, 41, disse ter vivenciado momentos de resiliência e de aprendizado nos últimos anos, em meio a dificuldades para conseguir espaço na TV e ser necessário trabalhar como ambulante.

O que aconteceu

Ator disse ter caído, mas que conseguiu se reerguer. "Esses últimos anos foram de resiliência, de aprendizado, de botar a casca do velho lobo mesmo, da tartaruga atrás. Caí, me lesionei, engordei 15 quilos, então também recuperei o meu corpo, retomei a minha vida, fracassei, mas estou em pé novamente". As declarações foram durante participação no podcast Papagaio Falante.

Erthal destacou que decidiu trabalhar como ambulante em meio a dificuldade financeira, sem ter dinheiro para comprar ração para sua cachorra. "O dia em que eu decidi ir pra rua, foi o dia em que eu realmente não tinha [dinheiro para comprar] a ração dela. Eu desci no pet shop, pedi amostra grátis pra ela. Quando subi, dei pra ela, vi ela comendo, falei, 'cara, esse carrinho, isso que eu tô fazendo, não é nada quando você se coloca numa situação assim'".