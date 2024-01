Pocah vai ao ambulatório após after de Anitta e paga mico com Marquezine

"Você não foi no after, por quê?". A funkeira publicou uma conversa com a atriz Bruna Marquezine na qual perguntou porque ela não foi no after de Anitta - no entanto, a atriz responde: "Pocah, eu falei com você no after".

"Não era eu, não era eu!", brincou a cantora de volta.

No Ensaios da Anitta com as celebridades. Nas postagens anteriores, Pocah parecia estar aproveitando o show de Anitta no Rio de Janeiro, passando a noite festejando com MC Daniel, Lexa, Pedro Sampaio e, é claro, Bruna Marquezine.