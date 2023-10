Ex-Hermes e Renato luta contra 2 cânceres após AVC: 'Ele não vai desistir'

Assim, o humorista ficou internado por três meses seguido no HCC (Hospital Clínico de Correias) e acabou perdendo o movimento do lado esquerdo do corpo como consequência da doença.

Graças a Deus a fala, a consciência e a memória dele ainda estão boas, mas, infelizmente, o lado esquerdo dele paralisou. Tem a possibilidade dele conseguir se locomover? Tem, mas muito difícil.

Willian Passos

Após a longa internação, Gil Away passou a morar na casa do sobrinho, em Magé, para contar com apoio nas tarefas do dia a dia. Porém, cerca de 20 dias depois, o humorista voltou a ficar hospitalizado após a descoberta de uma grave pneumonia.

Away mal se recuperou da infecção que se instala nos pulmões e teve uma terceira nova internação no espaço de um mês em virtude da descoberta do câncer de próstata e bexiga.

"O médico viu que a próstata dele tava muito alta e pediu um exame. Como o exame pelo SUS demora muito pra sair, a gente foi com o outro médico daqui de Magé e ele falou: 'Ele tá com câncer na próstata e também um câncer na bexiga'. Graças a Deus ainda tá pequeno e tem tratamento", declara.

Recentemente, o artista esteve internado em razão de novo quadro de pneumonia, mas ganhou alta no último sábado (21) e está na casa do sobrinho aguardando o fim de todo o tratamento para iniciar os cuidados dos cânceres.