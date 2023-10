Teleton: SBT anuncia filho de Faustão e dupla da Globo entre apresentadores

O cantor Daniel, também padrinho do Teleton, anunciou as atrações musicais. Entre os artistas foram citados Lexa e João Gomes.

Carlos Tramontina, ex-Globo, e Igor 3K, do Flow, também participarão da campanha no SBT. A dupla comentou sobre o tema em live realizada ontem no canal oficial do podcast.

O Teleton 2023 será realizado nos dias 10 e 11 de novembro. A meta deste ano é arrecadar R$ 35 milhões, informou o SBT.