Jojo Todynho pede indenização de R$ 50 mil a Val Marchiori por gordofobia

Em 2018, Jojo Todynho foi eleita uma das Musas do Baile Vogue, o que deixou a socialite Val Marchiori irritada. "Tá louca? Tantas mulheres guapas, lindas, por aí! Qual o critério? Acho ela o máximo, assim... Mas musa, eu não sei! Ela como cantora é diferente, mas musa, não! Hello!", disse nos bastidores do evento.

"Ela tem o seu lugar, mas 'pera aí', musa, não. Musa para mim são Sabrina Sato, Luciana Gimenez... Não é por ela ser negra ou acima do peso, até porque sou zero preconceito. Só não acho ela (sic) musa", afirmou ao TV Fama, da RedeTV!, na época.

Questionada sobre o assunto, Jojo Todynho rebateu com ironia. "Cada um com seus problemas. Ela saiu na [revista] Vogue? Porque eu saí", disse Jojo, durante gravação do Programa do Porchat (Record).

Em 2019, Val alfinetou a cantora novamente. "Que mulher tola. O meu 'hello' para ela. Tentei fazer as pazes, e ela não quis. Carnaval é tempo de alegria e harmonia e essa mulher só pensa em confusão."

Em agosto deste ano, a socialite afirmou que Jojo deveria faer a bariátrica e ainda fez comentários sobre como seria o sexo da cantora com o ex-marido Lucas Souza. "Imagina Jojo em cima daquele ex-marido? Meu Deus. É a mesma coisa que espremer, sei lá, uma laranja. Imagina Jojo por cima? Não dá", disse em entrevista a um podcast. Sobre a cirurgia, a apresentadora disse: "ela tinha que fazer mesmo. Tava muito pesada".

Jojo rebateu as ofensas de Val. "Um bom dia especial para você Val, que se incomoda comigo até hoje por ter sido musa do Baile do Vogue e posado (para a revista). E você que é a mulher padrão maravilhosa nunca foi chamada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu adoro ser laranja, porque adoro ser chupada. Agora, maracujá-de-gaveta, hein!? Maracujá dá sono e nem todo mundo curte o suco."