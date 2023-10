Antes de atuar em 'Travessia', Jade Picon não sabia como novela era gravada

Jade Picon, 22, foi a convidada do PodDelas de terça (10) e contou sobre a experiência como atriz na novela "Travessia".

A famosa revela que, ao iniciar as gravações da trama, foi surpreendida ao descobrir que as cenas eram gravadas fora da ordem que vão ao ar. "Uma coisa que me surpreendi, que eu não sabia e que é muito doido, é que é tudo gravado fora de ordem. Eu gravei as cenas em que a Chiara já namorava o Ari antes mesmo de gravar a cena que a gente se conhecia", contou.

Picon agora entende que faz sentido, pois assim é melhor para a produção. "O roteiro é montado de acordo com o que é melhor pra produção, pra logística. Então tem o cenário 'quarto de Chiara', vamos gravar tudo do quarto. Isso eu não sabia, porque nunca tinha pensado sobre isso, porque, se você parar pra pensar, faz mais sentido", explica.