Após sair de Israel, Bruno Mars se manifesta pela primeira vez nas redes

Bruno Mars, 37, se manifestou nas redes sociais pela primeira vez após deixar Israel.

O cantor saiu do país no sábado (07). Isso aconteceu depois que seu show no local foi cancelado em decorrência do atentado a bomba pelo grupo radical Hamas, e a resposta israelense com a declaração de guerra.

Mars também teve outro show cancelado na tarde de domingo (08). A performance aconteceria no Grande Prêmio de Fórmula 1 do Qatar.