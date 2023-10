Bruno Mars cancela show em Israel após ataque e declaração de guerra

Bruno Mars cancelou o show que faria em Israel hoje, após um bombardeio deixar ao menos 40 mortos no país.

Hoje seria o segundo show do cantor em Tel Aviv. Bruno se apresentou na cidade na quarta-feira (4), em sua primeira apresentação em Israel.

A produtora do show anunciou o cancelamento na manhã de hoje. "Queridos clientes, o show do Bruno Mars marcado para acontecer hoje à noite está cancelado. Todos os que compraram ingressos para o show receberão um reembolso automático no cartão de crédito através do qual a compra foi feita", diz a produtora Live Nation em comunicado postado no Instagram.