Bruno Mars consegue deixar Israel após declaração de guerra e show suspenso

Bruno Mars, 37, conseguiu deixar Israel depois que seu show no país foi cancelado em decorrência do atentado a bomba pelo grupo radical Hamas no país, e a resposta israelense com a declaração de guerra.

Mars e sua equipe, composta por cerca de 60 pessoas, deixaram Israeal e foram para Atenas, na Grécia, na tarde deste sábado. Do país europeu, o cantor norte-americano deve ir para o Catar, onde ele tem show.

Show cancelado. Bruno Mars tinha apresentação marcada em Tel Aviv hoje, mas a Live Nation, responsável pela produção do evento, emitiu comunicado para informar que a apresentação foi cancelada.