Danilo Gentili faz ataques gordofóbicos contra Dino: 'Come criancinha'

Danilo Gentili fez ataques gordofóbicos em relação ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

Em seu perfil no X, antigo Twitter, o humorista usou a ideologia política do ministro, que se identifica como comunista — antes de ser filiado ao PSB, ele era do PCdoB — e a forma física dele para fazer comentários preconceituosos.

"Comunismo é o regime que emagrece o povo e engorda quem está no poder", disse Gentili em uma publicação.