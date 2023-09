Quem é Skarlete Mello, influenciadora suspeita de lucrar com game ilegal?

Como o jogo do tigre funciona

Quem joga o Fortune Tiger coloca dinheiro na plataforma e precisa fazer a combinação de três figuras iguais em três fileiras para ganhar um prêmio em dinheiro.

Nas redes sociais, é comum ver influenciadores ensinando supostas "táticas" para ter ganhos no jogo.

Como na maioria dos caça-níquel, o jogador pode até ganhar algum dinheiro no começo, mas a polícia afirma que o sistema é programado para fazer o usuário perder tudo.

Jogadores colocam dinheiro na plataforma e precisam fazer combinação figuras para ganhar um prêmio Imagem: Reprodução/Instagram

Ninguém sabe quem são os donos do Fortune Tiger, que está hospedado em sites no exterior que não têm registro no Brasil.