Dumbledore, Hagrid, Snape: quem do elenco de 'Harry Potter' já morreu?

Dave Legeno

Dave Legeno viveu o lobisomem na franquia Imagem: Divulgação

Intérprete do lobisomem Fenrir Greyback, um dos vilões da saga, o ator morreu aos 50 anos, em julho de 2014. O corpo de Legeno foi encontrado no Vale da Morte, área ao leste do deserto do Mojave, na Califórnia.

Segundo a polícia local, quando o corpo do artista foi encontrado, ele já deveria estar morto há três ou quatro dias. As temperaturas de verão no Vale da Morte chegam a atingir cerca de 50 °C.

Alan Rickman

Alan Rickman como Severus Snape em "Harry Potter" Imagem: Divulgação.

Rickman interpretou um dos principais personagens de "Harry Potter", o professor Snape. Ele morreu em janeiro de 2016, aos 69 anos, vítima de câncer. Apesar da fama como o professor que tem uma relação difícil com o menino Potter, Rickman já havia feito outros papéis importantes nas telonas, como o papel do vilão Hans Gruber, em "Duro de Matar", em 1988, em seu primeiro papel em Hollywood.