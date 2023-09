Tata Werneck elogia foto sensual de Leticia Colin

Leticia Colin, 33, parou a web na noite de ontem ao compartilhar cliques em preto e branco para lá de sensuais. Pelas lentes de Jorge Bispo, a atriz mostrou quase tudo na janela.

As imagens foram compartilhadas no perfil do Instagram da artista. Só de calcinha, Leticia esbanjou charme e beleza ao fazer topless.

"Indo dormir ou acordando? O Sol nasce pra eu dormir. Que seja uma semana poderosa, amorxs. Imagens nebulosas de NYC, numa manhã Com o amigo querido @jorgebispo", escreveu ela na legenda do post.