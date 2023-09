Bündchen sobre saúde mental no auge da carreira: 'Não conseguia respirar'

Gisele Bündchen, 43, enfrentou problemas com sua saúde mental no auge da carreira. Ao News Sunday Morning, da CBS, a modelo relata a dificuldade para respirar e a sensação de estar sufocada.

"Não conseguia respirar e então comecei a entrar em estúdios e me senti sufocada", admitiu ao jornalista Lee Cowan.

Medo do elevador. Na entrevista, a famosa ainda destacou que tinha medo do elevador de seu prédio e subia até o nono andar de escadas. "Eu estaria hiperventilando. Sabe quando você não consegue respirar mesmo com as janelas abertas, você fica: 'eu não quero viver assim'.", acrescentou.