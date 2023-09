Gisele Bündchen desabafa novamente sobre divórcio para a TV norte-americana

Gisele Bündchen,43, comentou sobre o comentado divórcio com Tom Brady para o programa "News Sunday Morning", do canal norte-americano CBS. A entrevista irá ao ar no domingo (24).

Para o correspondente Lee Cowan, a supermodelo detalhou sobre o término do casamento de 13 anos com o astro esportivo.

"Não é o que sonhei, não é o que eu esperava. Mas acho que você tem que aceitar que do jeito que você é aos vinte anos, às vezes vocês crescem juntos, às vezes vocês se distanciam", disse.