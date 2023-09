Turner soube do divórcio pela mídia e processa ex para que devolva filhas

A artista teria concordado "com hesitação" que as filhas viajassem com Joe enquanto ele estava em turnê com os Jonas Brothers. Com isso ela teria mais tempo livre para se dedicar às gravações de uma série. Mas, até o momento, as crianças não se mudaram para a família na Inglaterra.

O site conta também que Sophie descobriu o pedido de divórcio pela imprensa. "O colapso de seu casamento de quatro anos aconteceu muito repentinamente", dizem os documentos.

A assessoria do músico afirma que há uma ordem judicial que impede a mudança das crianças. "O Tribunal da Flórida já emitiu uma ordem que impede que os dois pais se mudem com as crianças. Sophie recebeu essa ordem no dia 6 de setembro, há mais de duas semanas. [...] "Joe e Sophie tiveram uma reunião cordial no último domingo, quando Sophie viajou a Nova York para estar com as crianças, que estão com ela desde essa reunião."

"Joe teve a impressão de que chegou a um acordo com Sophie e que eles continuariam trabalhando juntos para criar as crianças de forma amigável. Menos de 24 horas depois, Sophie avisou que queria levar as crianças para o Reino Unido permanentemente. Ela exigiu por meio desse processo que Joe entregue os passaportes das crianças para que ela possa tirá-las do país imediatamente. Se consentir, Joe estará violando a ordem do Tribunal da Florida", diz o comunicado.

A equipe do músico também nega que Sophie descobriu o divórcio pela imprensa. "Depois de muitas conversas com Sophie, Joe começou o processo de divórcio na Flórida. [...] Sophie estava ciente de que Joe pediria o divórcio".

Sophie Turner e Joe Jonas estavam casados desde 2019. Eles têm duas filhas juntos, mas nunca compartilharam fotos de nenhuma delas em redes sociais ou em qualquer meio de comunicação.