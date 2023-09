Quem é Chico Moedas? O que faz e de onde vem 'fortuna' do ex de Luisa Sonza

Luísa Sonza anunciou hoje (20) o término de seu relacionamento com Chico Veiga, o "Chico Moedas". Em entrevista no programa Mais Você, da TV Globo, a cantora acusou o ex-namorado de traição e chegou a levar a apresentadora Ana Maria Braga às lágrimas.



O namoro, que veio a público em julho, ganhou ainda mais notoriedade após o lançamento da música "Chico", gravada por Sonza em homenagem ao então companheiro. A canção ainda é uma das mais tocadas do país.

O que Chico Moedas faz?

Chico ganhou fama na Internet ao aparecer como colaborador nos vídeos de Casimiro, de quem é amigo. Ele participa de vários vídeos, mas principalmente nos "reacts" de casas luxuosas.