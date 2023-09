Incêndio em loja mata personagens de 'Todas as Flores'; saiba quem morre

A dona da Rhodes afirma que vai colocar o marido e a amante na prisão. "Vendo que você ainda é apaixonada por ele. Mas que bonito, meu Deus, um amor que atravessa os tempos, os anos. Mas não se preocupe, não. Daqui uns 20, 30 anos, quando vocês saírem da cadeia, quem sabe vão poder morar no mesmo asilo. Do estado, é claro, porque particular não vão ter dinheiro para pagar", diz ela. "Segura essa mulher, pelo amor de Deus. Ela sabe de tudo. Faz alguma coisa", ordena Zoé para Humberto que também está no local.

A mãe de Vanessa (Letícia Colin) deixa o parceiro de crime e a esposa trancados na sala. Humberto sobrevive, mas Guiomar acaba falecendo.

Raulzito (Nilton Bicudo) também morre no incêndio. O marido de Patsy decide procurar a irmã, que está trancada na sala de máquinas e não resiste.

O amado de Mauritânia (Thalita Carauta) não quer sair da loja sem Guiomar. Ele decide procurá-la, não encontra e, ao demorar para sair do local, acaba sendo a outra vítima fatal da tragédia.

A novela "Todas as Flores", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sexta, às 22h25, na Globo.