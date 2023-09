Justiça impugna indenização de R$ 50 mil de Marcelo D2 a João Doria

O rapper Marcelo D2 conseguiu a impugnação do processo por danos morais movido por João Doria, ex-governador de São Paulo. Em julho do ano passado, o cantor foi condenado a pagar R$ 50 mil em indenização a Doria, após tê-lo chamado de "assassino" em suas redes sociais.

Na última quinta-feira (14), a 36ª Vara Cível do Foro de São Paulo acatou os argumentos da defesa de D2, que alegou que o artista não havia sido corretamente notificado para se defender.

"Sendo assim, o reconhecimento da nulidade da citação realizada, bem como o restabelecimento do andamento do presente feito é de rigor. Diante do exposto, acolho a impugnação a fls. 223/244 para o fim de declarar a nulidade da citação do réu, assim como dos atos subsequentes, inclusive da sentença a fls. 122/126", lê a decisão da juíza Thania Pereira Teixeira De Carvalho Cardin.