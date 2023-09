Karina x Amaury: criança foi gerada com banco de sêmen do exterior

Em um vídeo publicado em seu YouTube, a apresentadora explicou sobre a infertilidade. "Próximo aos 40 anos, eu tive um problema chamado hidrossalpinge, é o acúmulo de líquidos tóxicos nas trompas. Por esse motivo, eu precisei retirar as trompas através de uma cirurgia e me tornei infértil."

Conhecida como "FIV" ou "bebê de proveta", o procedimento é um tipo de reprodução assistida no qual a fecundação acontece fora do corpo da mãe. Ele é indicado quando as tubas uterinas são obstruídas, impedindo a fertilização natural.

O que é paternidade afetiva?

Karina Bacchi e Amaury Nunes se conheceram enquanto ela tentava engravidar e já havia começado o processo nos Estados Unidos.

Portanto, Nunes não é o pai de Enrico, mas acompanhou toda a trajetória de Bacchi durante a gravidez e o nascimento do bebê.

O reconhecimento de paternidade afetiva que Nunes pediu é o reconhecimento jurídico da paternidade com base no afeto, sem que haja vínculo de sangue entre as pessoas. Ou seja, quando um homem cria um filho como seu, mesmo não sendo o pai biológico da criança ou adolescente.