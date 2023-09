Karina Bacchi revela o que filho de 6 anos sabe sobre forma como foi gerado

Karina Bacchi revelou que o filho Enrico, de seis anos, sabe de que forma ele foi gerado: por meio de uma fertilização in vitro.

A atriz afirmou que nunca mentiu ao filho em relação a todo o processo. "Desde pequeno, ele já sabe. Ele já viu um vídeo de como é feita uma fertilização, ele já sabe da questão do doador", disse, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda