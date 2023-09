Gretchen nega briga com Sula, e internautas 'descobrem' que elas são irmãs

Gretchen, 64, participou do Altas Horas (Globo) de sábado (16) ao lado da irmã Sula Miranda, 59. As duas negaram que estejam brigadas. Na abertura do programa, que trouxe outras duplas de irmãos, o apresentador Serginho Groisman conversou com as duas.

Gretchen explicou elas só não aparecem mais juntas porque moram muito longe uma da outra. Elas ainda brincaram com a "ausência" de Roberta Miranda, que algumas pessoas acreditam ser irmã da dupla.

Nas redes sociais, alguns internautas contaram que descobriram só hoje que Gretchen e Sula são irmãs. "Meu Deus, como assim a Gretchen é irmã da Sula Miranda?", escreveu um. No programa, Gretchen e Sula cantaram juntas.