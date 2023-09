Tiktoker viraliza ao pintar casa dos pais com Nutella: 'Estado de choque'

Kaih Anderson, tiktoker australiano, viralizou ao pintar um cômodo da casa dos pais inteiro com Nutella.

O influenciador cobriu toda a cozinha dos pais com o produto. No vídeo, ele mostra primeiro o lugar totalmente limpo, com as paredes brancas e os metais polidos. Logo depois, o ambiente está todo "pintado" da cor marrom, com muitos potes de creme de avelã vazios na pia.

O vídeo já conta com mais de 61 milhões de visualizações no TikTok. "Sempre quis uma casa de Nutella", disse ele.