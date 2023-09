Helen Ganzarolli diz quanto ganhou ao posar nua na Playboy: 'Não foi tanto'

Helen Ganzarolli, 43, revelou que ganhou R$ 250 mil para tirar as roupas e posar para a Playboy no ano 2000, mas ressaltou que não ficou com a maior parte do valor por problemas com a pessoa que gerenciava sua carreira na época.

Ganzarolli explicou que nunca teve pretensão de estampar a revista e acabou adquirindo "um problema sério" com a pessoa que fez as tratativas com a revista. As declarações foram em entrevista ao podcast PodC.

Segundo contou, foi depois desse episódio que seus pais passaram a administrar sua carreira. A famosa ressaltou que não foi forçada por essa pessoa que administrava sua carreira, mas destacou que assinou um contrato sem ler.