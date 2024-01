No entanto, ela decidiu entrar em um relacionamento após "uma conexão muito forte" no fim do ano, o que ela chama de "reencontro de almas".

Felipe é pura luz. Está sendo muito bonito o que estamos vivendo e construindo, de forma natural, simples e muito genuína.

A bailarina e atriz continua:

Meu relacionamento com ele está me mostrando que mesmo completa sozinha, é possível acessar níveis de felicidade. Que seja sempre abençoado por Deus nossa escolha de estarmos juntos e que possamos inspirar com nosso amor.

Felipe tem 39 anos e é modelo, com desfiles importantes na SPFW e trabalhos para marcas internacionais. O bonitão também é empresário e administra um clube de música sertaneja em Santana Catarina. Ele também participa do projeto Ubuntu, que propõe atrair pessoas para causas sociais na África.